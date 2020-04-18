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كيف يرى مدرب الأهلي الكرة المصرية؟
السبت 18/أبريل/2020 - 11:33 م
علي نبوي
يرى ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المنافسة في الكرة المصرية كبيرة جدا بين النادي الأحمر والزمالك.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"المنافسة في الكرة المصرية كبيرة بين الأهلي والزمالك وتسبب الكثير من الضغوطات على الجميع".
وتابع :"الشعب المصري عاطفي ويمنح الكثير للاعبين من العاطفة ولكنه ينتظر منهم الكثير".
وزاد :"أول انطباع لي بعد أول تدريب هو أننا تفاجئنا من المستوى المميز للاعبين والفارق مع أوروبا هو أن المنافسة في الكرة المصرية تكون بشكل أقل".
وواصل :"عندما رأيت الفريق في أول تدريب أدركنا بأننا سنعمل بشكل جيد مع هذا الفريق".
وأشار :"نحن سعداء بالتواجد داخل النادي الأهلي، والجميع
وأتم :"سيد عبد الحفيظ يوفر لنا كل ما نريده ويسعى لإراحة الجهاز الفني، وسامي قمصان مهم جدا تواجده في الجهاز الفني".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"المنافسة في الكرة المصرية كبيرة بين الأهلي والزمالك وتسبب الكثير من الضغوطات على الجميع".
وتابع :"الشعب المصري عاطفي ويمنح الكثير للاعبين من العاطفة ولكنه ينتظر منهم الكثير".
وزاد :"أول انطباع لي بعد أول تدريب هو أننا تفاجئنا من المستوى المميز للاعبين والفارق مع أوروبا هو أن المنافسة في الكرة المصرية تكون بشكل أقل".
وواصل :"عندما رأيت الفريق في أول تدريب أدركنا بأننا سنعمل بشكل جيد مع هذا الفريق".
وأشار :"نحن سعداء بالتواجد داخل النادي الأهلي، والجميع
وأتم :"سيد عبد الحفيظ يوفر لنا كل ما نريده ويسعى لإراحة الجهاز الفني، وسامي قمصان مهم جدا تواجده في الجهاز الفني".