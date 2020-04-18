كيف يرى مدرب الأهلي الكرة المصرية؟

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يرى ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المنافسة في الكرة المصرية كبيرة جدا بين النادي الأحمر والزمالك.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"المنافسة في الكرة المصرية كبيرة بين الأهلي والزمالك وتسبب الكثير من الضغوطات على الجميع".



وتابع :"الشعب المصري عاطفي ويمنح الكثير للاعبين من العاطفة ولكنه ينتظر منهم الكثير".



وزاد :"أول انطباع لي بعد أول تدريب هو أننا تفاجئنا من المستوى المميز للاعبين والفارق مع أوروبا هو أن المنافسة في الكرة المصرية تكون بشكل أقل".



وواصل :"عندما رأيت الفريق في أول تدريب أدركنا بأننا سنعمل بشكل جيد مع هذا الفريق".



وأشار :"نحن سعداء بالتواجد داخل النادي الأهلي، والجميع



وأتم :"سيد عبد الحفيظ يوفر لنا كل ما نريده ويسعى لإراحة الجهاز الفني، وسامي قمصان مهم جدا تواجده في الجهاز الفني".