Advertisements

كيف يرى مدرب الأهلي الكرة المصرية؟

السبت 18/أبريل/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يرى ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المنافسة في الكرة المصرية كبيرة جدا بين النادي الأحمر والزمالك.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"المنافسة في الكرة المصرية كبيرة بين الأهلي والزمالك وتسبب الكثير من الضغوطات على الجميع".

وتابع :"الشعب المصري عاطفي ويمنح الكثير للاعبين من العاطفة ولكنه ينتظر منهم الكثير".

وزاد :"أول انطباع لي بعد أول تدريب هو أننا تفاجئنا من المستوى المميز للاعبين والفارق مع أوروبا هو أن المنافسة في الكرة المصرية تكون بشكل أقل".

وواصل :"عندما رأيت الفريق في أول تدريب أدركنا بأننا سنعمل بشكل جيد مع هذا الفريق".

وأشار :"نحن سعداء بالتواجد داخل النادي الأهلي، والجميع

وأتم :"سيد عبد الحفيظ يوفر لنا كل ما نريده ويسعى لإراحة الجهاز الفني، وسامي قمصان مهم جدا تواجده في الجهاز الفني".

أخبار تهمك

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بأمر ميسي.. برشلونة لن يبيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ 39 دقيقة

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تحذير من وزير التعليم العالي للطلبة عن المشاريع البحثية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 7 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم