Advertisements

دينا الشربيني: المخرج هاني خليفة لم يترك مسلسلي بسبب "كورونا".. ومعرفش السبب الحقيقي

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها متخوفه من رد فعل الجمهور على مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية للإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر "mbc مصر"، أن التصوير في ظل أزمة "كورونا" كان محاطًا بالصعوبات، كما أكدت على أنهم ملتزمين بالتعقيم والاجراءات الوقائية ضد فيروس "كورونا".

وتابعت أن مكان التصوير يتواجد بداخله طبيب لمتابعة الحالة الصحية للممثلين ويقوم بقياس درجة الحرارة وغيرها من الاحتياطات.

وتحدثت عن أزمة اعتذار المخرج هاني خليفة عن استكمال العمل ونفت كل ما أشيع حول اعتذاره بسبب "كورونا"، مؤكدة أنها لاتعلم السبب الحقيقي وراء ذلك.

يشار إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى كلا منى أحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.

أخبار تهمك

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ 38 دقيقة

بأمر ميسي.. برشلونة لن يبيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

تحذير من وزير التعليم العالي للطلبة عن المشاريع البحثية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 7 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم