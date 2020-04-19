دينا الشربيني: المخرج هاني خليفة لم يترك مسلسلي بسبب "كورونا".. ومعرفش السبب الحقيقي





قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها متخوفه من رد فعل الجمهور على مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.



وتابعت أن مكان التصوير يتواجد بداخله طبيب لمتابعة الحالة الصحية للممثلين ويقوم بقياس درجة الحرارة وغيرها من الاحتياطات.



وتحدثت عن أزمة اعتذار المخرج هاني خليفة عن استكمال العمل ونفت كل ما أشيع حول اعتذاره بسبب "كورونا"، مؤكدة أنها لاتعلم السبب الحقيقي وراء ذلك.



يشار إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى كلا منى أحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.





وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية للإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر "mbc مصر"، أن التصوير في ظل أزمة "كورونا" كان محاطًا بالصعوبات، كما أكدت على أنهم ملتزمين بالتعقيم والاجراءات الوقائية ضد فيروس "كورونا".