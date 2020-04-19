بالأرقام.. خريطة الدول التي أجلت منها مصر رعاياها العالقين

تقوم مصر بخطوات كبيرة لإجلاء رعايا المصريين بعد أزمة كورونا مثل إنجلترا وأمريكا والكويت والسودان وأوزبكستان، والصين، والإمارات، وسلطنة عمان، والمغرب، بالرغم من قرار تعليق رحلات الطيران وتعليق السياحة منذ نهاية شهر مارس الماضي.





وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفير نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتناول الاجتماع موقف العالقين في الخارج، كلف الرئيس بإعادة العالقين حول العالم.





وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على حصر بعدد ما تبقى من المصريين العالقين من غير المقيمين، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتعاون مع سلطات الدول، من خلال جداول زمنية يتم الإعلان عنها من خلال السفارات المصرية.





كندا

وجاء 216 مصريا من العالقين بكندا، السبت، إلى فندق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم الساحلية بالبحر الأحمر، ويغادر 323 شخصا الحجر الصحي، غدا الأحد، بعد أن قضوا فيه المدة اللازمة.





وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.





أمريكا

ووصلت مطار مرسى علم الدولي، الجمعة 3 أبريل، طائرة إجلاء العالقين في الولايات المتحدة، وخضع المصريون للإجراءات المشددة لوقف تفشي فيروس كورونا.





وكشفت المصادر المسئولة، أن إجراءات الحجر الصحي لجميع القادمين من الولايات المتحدة انتهت، وهم يقيمون في أحد فنادق مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، لمدة أسبوعين.





وأضافت المصادر، أن الرحلة كانت تحمل 275 راكبا منهم 18 طفلا، بالإضافة إلي طاقم الضيافة وقائد الطائرة، ويبلغ إجمالي العدد 290 مصريا.





تونس

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، لنقل العالقين فى مطار قرطاج بتونس.





وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، فى تصريحات صحفية سابقة في منتصف مارس، أنه يوجد 37 عالق فى تونس، مضيفة أن المصريين أغلبهم عالقًا بعد توقف رحلات الطيران، وكانوا فى زيارات عمل، أو زيارات سريعة، أو يعملون فى اليونيسيف، ومنظمات الأمم المتحدة فى ليبيا.





بريطانيا

وكشفت شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، إرسال رحلتين من مطار شرم الشيخ الدولي،في نهاية مارس، لإجلاء العالقين من بريطانيا بعد تنفيذ قرار تعليق حركة الطيران.





وأكدت مصادر مسئولة بالمطار المدني، أنه تنطلق الرحلات من مطار شرم الشيخ الدولي تحمل وفود سياحية بعد انتهاء البرامج السياحية، وتذهب إلى لندن، وتعود الرحلتين إلي مطار القاهرة الدولي تحمل ما يقرب من 300 مصريا من العالقين بلندن.





الصين

وأكدت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، في فبراير الماضي، إن الحكومة المصرية أرسلت طائرة خاصة، لإعادة العالقين، في بؤرة الفيروس بمدينة ووهان الصينية باقليم هوبي.





وكانت الطائرة تحمل على فريقا طبيا من وزارة الصحة المصرية، خصصت الحكومة فريق مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، كما دخل العائدين لمصر للحجر الصحي لمدة أسبوعين في مستشفي النجيلة بمطروح، وكشفت التحليل والفحص الطبي سلامة العائدين من الصين من الفيروس





السودان

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في 26 مارس الماضي، عن توفير أتوبيسات لنقل المواطنين الذين يرغبون في العودة من السودان من خلال معبر قسطل الحدودي.





وأضافت مكرم، أن الوزارة نسقت مع أجهزة المعنية في البلدين "مصر والسودان" خاصة وزارة الصحة والسفارة المصرية بالسودان، لفتح المعبر للسماح للمصريين بالعودة إلى مصر؛ حيث استقبلت مصر أتوبيس تخصصت الوزارة عدد من الاتوبيسات لنقل العالقين.





الكويت

وغادرت مطار الكويت الدولي، في منتصف مارس، لمطار القاهرة الدولى، رابع رحلات إجلاء المواطنين المصريين من الكويت، تحمل 303 مصريين تحت إشراف فريق من السفارة المصرية على الرحلة التى نظمتها شركة مصر للطيران.



