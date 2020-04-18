ترامب: الولايات المتحدة ستزود المكسيك بأجهزة التنفس الإصطناعي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود المكسيك بأجهزة التنفس الإصطناعي.

وأشار إلى أنه تم إجراء أكثر من 4 ملايين فحص لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مؤكدا مواصلة بذل الجهود لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي له، بشأن مستجدات فيروس كورونا، مساء اليوم السبت، أنه سيبدأ في رفع القيود المفروضة عن 3 ولايات بداية من الإثنين المقبل، منوها بأن ولايتا تكساس وفيرمونت قررتا إعادة العمل ببعض مؤسساتها، وولاية مونتانا ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وقال ترامب، إن نسبة الوفيات أصبحت قليلة مقارنة بالإصابات في العالم، وسنبدأ في رفع القيود المفروضة بسبب الفيروس في ولاية مونتانا الجمعة المقبل.

ويذكر أن قال ترامب، في تغريدة نشرها الجمعة على حسابه في موقع "تويتر": "أعلنت الصين للتو عن مضاعفة عدد الوفيات بسبب العدو غير المرئي. إنها أعلى بكثير من ذلك وأعلى بكثير من (وفيات) الولايات المتحدة، ليست بأي حال قريبة منها!".





وجاءت تغريدة ترامب بعد أن أعلنت سلطات مدينة ووهان، التي تعتبر مصدرا للجائحة، عن زيادة 1290 حالة وفاة بالمرض في الإحصائية الرسمية مما رفع الحصيلة في الصين إلى 4632 حالة، لكن العدد لم يرتفع مرتين مثلما قال الرئيس الأمريكي.





ونشرت الحصيلة الجديدة على خلفية تزايد الشكوك في العالم بشأن شفافية الأرقام الصينية، لكن منظمة الصحة العالمية شددت على أن السلطات الصينية راجعت إحصائية ضحايا فيروس كورونا للتأكد من عدم وجود أي حالات لم يتم تسجيلها وتوثيقها.





ووجه ترامب انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، وكذلك منظمة الصحة العالمية، المتهمة من قبله بالانحياز إلى الجانب الصيني في إجراءاتها وتقديم معلومات خاطئة للولايات المتحدة، ليعلن الرئيس الأمريكي مؤخرا وقف تمويل هذه المؤسسة الدولية على الرغم من استمرار الجائحة.