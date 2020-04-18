الأهلي يحدد ثمن وليد أزارو

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن إدارة النادي الأهلي حددت مبلغ 3 ملايين دولار من أجل الموافقة على بيع المهاجم المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى الاتفاق السعودي بشكل نهائي.





وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "نادي الاتفاق تقدم بطلب لشراء اللاعب نهائيًا من الأهلي بعد التألق مع الفريق في الدوري السعودي والأهلي رد وطلب 3 ملايين دولار خاصة أن القلعة الحمراء ترحب ببيع أزارو، في ظل عدم رغبة فايلر في عودة اللاعب".





وتابع: "فايلر رحب بالاستغناء نهائياً عن المهاجم المغربي بسبب أسلوب لعبه الذي لا يتناسب مع خطته ليرحب الأهلي ببيع اللاعب بشكل نهائي".

حدد النادي الأهلي ثمن لاعبه المغربي وليد أزارو والمُعار لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.