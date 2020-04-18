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تمريض عزل تمى الأمديد يقدمون فانوس رمضان لأصغر متعافية من كورونا (صور)

السبت 18/أبريل/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
محمد كشك
قدم أعضاء هيئة التمريض بمستشفى عزل تمى الأمديد هدية للطفلة لينا إبنة ال4 أعوام و7 أشهر "فانوس رمضان" قبل حلول شهر رمضان المبارك.

14 يوما من العلاج المكثف بمستشفى عزل تمى المديد قضتهم الطفلة الصغيرة بعيدا عن أسرتها ولكن طاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى لم يتركوها لتعانى إحساس الوحدة بل ظل بجوارها كأسرتها الثانية حتى كتب الله لها الشفاء التام والتعافى من فيروس كورونا.

وكانت " لينا " قد تم نقلها لمستشفى العزل بتمي الأمديد بالدقهلية بعدما أثبتت التحاليل إيجابية حملها لفيروس كورونا بعد مخالطتها لوالدتها وتم حجزها على أثر تلك الإصابة بمستشفى الحجر بتمي الأمديد من أسبوعين.

صرح الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة، باجراء أول جلسة غسيل كلوى، طواريء، لحالة كوفيد بالحجر الصحي بتمي الامديد.


وأوضح وكيل صحة الدفهلية، أن الحالة أصيبت بمضاعفات حادة بالكلي، بسبب هذا المرض اللعين.

وأعرب وكيل صحة الدقهلية، عن تقديره، لمقاتلي الجيش الأبيض بالحجر الصحي بتمى الأمديد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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