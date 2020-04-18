





أكد تقرير صحفي إسباني، أن مسؤولي برشلونة يستفسر على سعر مدافع لاتسيو لويز فيليبي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة قد تابع لويز فيليبي خلال الفترة الماضية وحلل أداء اللاعب.





وواصلت الصحيفة، اللاعب حصل على مستوي جيد، لكن إمكانية اللاعب داخل المستطيل الأخضر غير مهيئة لمواصفات مدافع بحجم نادي برشلونة.





وكانت هناك بعض التقارير التي أكدت أن لاتسيو قد حدد سعر لويز فيليبي والذي قدر بقيمة 40 مليون يورو.