Advertisements

بالأسماء.. كارتيرون يحدد 4 صفقات لتدعيم الزمالك

السبت 18/أبريل/2020 - 11:43 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك فى تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، للإستمرار فى تقديم مستوي مميز والتتويج بالبطولات. 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وافق علي تدعيم صفوف فريقه بأربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "المدير الفني أبلغ ادارة الزمالك بموافقته علي التعاقد مع عبدالله بكري مدافع بيراميدز، وكريم العراقي الظهير الأيمن للمصري، ومحمود حمادة لاعب وسط بيراميدز، وحسام حسن مهاجم سموحة.

وأوضح: "إدارة الزمالك عقدت جلسة مع كارتيرون من أجل تجديد عقوده ومعرفة طلباته من اللاعبين في الموسم المقبل، وأبدى المدرب الفرنسي رغبته في التعاقد مع الرباعي". 

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير من وزير التعليم العالي للطلبة عن المشاريع البحثية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ 37 دقيقة

بأمر ميسي.. برشلونة لن يبيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم