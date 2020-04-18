العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF السبت 18/أبريل/2020 - 11:44 م الفجر Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية عدد الفجر عادل حمودة جريدة الفجر الورقية جريدة الفجر الاسبوعية تصفح عدد الفجر العدد الورقي العدد الاسبوعي PDF أخبار تهمك عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور) منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات منذ حوالي 11 ساعة الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات 11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد منذ حوالي 15 ساعة تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو) منذ ساعتين و 27 دقيقة عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي منذ 40 دقيقة صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي منذ ساعتين و 50 دقيقة مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز منذ حوالي 5 ساعات الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة منذ حوالي 5 ساعات قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا منذ حوالي 6 ساعات لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي منذ حوالي 5 ساعات تحذير من وزير التعليم العالي للطلبة عن المشاريع البحثية (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير بشأن رمضان صبحي منذ ساعتين و 7 دقيقة عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية منذ حوالي 8 ساعات بأمر ميسي.. برشلونة لن يبيع نجم الفريق منذ أقل من ساعة غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب" منذ حوالي 7 ساعات موضوعات متعلقة تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF