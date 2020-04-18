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اتحاد الكرة يُبلغ عبد الله السعيد بالخضوع للتحقيق

السبت 18/أبريل/2020 - 11:44 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
محمد جمال
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة أبلغت عبدالله السعيد صانع العاب فريق الكرة بنادي بيراميدز، بالخضوع للتحقيق غدًا الأحد، وذلك في الشكوي التي قدمها النادي الأهلي ضد اللاعب.

وأوضح عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "إدارة النادي الأهلي تقدمت بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي قيمته ٢ مليون دولار والمنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين".

وتابع: "شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم جاء بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم".

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