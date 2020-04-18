مدرب الأهلي يوضح الفارق بين الدوري المصري والبطولة الإفريقية

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شرح ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفارق بين بطولة دوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"المنافسة في البطولة الإفريقية مختلفة عن الدوري المحلي".



وتابع :"في دوري الأبطال يوجد ما لا يقل عن 10 فرق تسعى للتتويج باللقب، أما في الدوري فالأمر أسهل نوعا ما".



وواصل :"بطولة إفريقيا أصعب من الدوري خاصة في الأجواء التي تقام فيها المباريات وكثرة ساعات السفر لكن هذا لا يمنعنا من تقديم كل ما لدينا لأننا نلعب باسم النادي الأهلي".



وعن الخسارة أمام النجم الساحلي :"لا أحب الحديث كثيرا عن التحكيم، ولكننا قمنا بشرح الأسباب إلى اللاعبين".