تعرف على خطة الدقهلية لمتابعة غلق المتنزهات ومصيف جمصة السياحى



وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير العام المساعد منال الغندور بالمرور على المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصه والتأكد من إتباع معايير الحماية والوقاية والإجراءات الإحترازية لحماية العاملين من خطر الإصابة بفيروس كورونا وإلتزام العمال في كافة المنشآت الصناعية بإرتداء أدوات الوقاية مثل الجوانتيات والكمامات وإستخدام مواد التطهير قبل وبعد العمل.



وأوضح محافظ الدقهلية أن تلك الإجراءات تأتى للحد من التجمعات والتى تعد ضمن التدابير الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.



وناشد محافظ الدقهلية جموع المواطنين بالإلتزام بالمنازل خلال تلك الفترة وإتباع جميع التعليمات والإرشادات والإجراءات الإحترازية والوقائية وفقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية وقرارات مجلس الوزراء.



وفي ذات السياق تفقدت منال الغندور السكرتير العام المساعد عددا من مصانع المنطقة الصناعية بمدينة جمصه للإطمئنان على سير العمل فيها وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.



وأشارت “الغندور” إلى التزام المصانع بالاجراءات الاحترازية والتزام العاملين فيها بقواعد وضوابط العمل والوقاية.

أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، عن دعمه الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية والتجارية التي تخدم الاقتصاد.



وأكد محافظ الدقهلية أن دعمه يأتي نفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره وحرصا على سلامة العاملين والانتاج.



وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تفقد اليوم السبت مصنعي الشناوي للبلاستيك والطيب للبانيوهات، في إطار زيارته لعدد من المصانع بمركز ومدينة أجا للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين واستمرار سير عجلة الإنتاج.



كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة تنفيذ قراره بغلق شواطئ مدينة جمصه والشيخ زايد وتقسيم 15 مايو والمنصورة الجديدة وغلق الحدائق والمنتزهات العامة لمنع التجمعات خاصة خلال احتفالات شم النسيم، في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومنع التجمعات والزحام في إطار منظومة القرارات التي صدرت للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.وتفقدت السكرتير المساعد شواطئ المدينة يرافقها المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصه للتأكد من تطبيق قرار المحافظ بغلق الشواطئ،كما تفقدت عدد من الشوارع للتعرف على مدى الالتزام برد الشئ لأصله بعد أعمال شركات المرافق ببعض الشوارع.