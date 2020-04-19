Advertisements

محمد الدقاق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "القمر آخر الدنيا"

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يخوض الفنان الشاب محمد الدقاق، السباق الرمضاني المرتقب من خلال مشاركته في مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع المخرج تامر حمزة.

وتحدث "الدقاق" في تصريح خاص بـ"الفجر الفني"، أوضح خلاله أنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل من خلال المخرج تامر حمزة، لافتًا إلى أن أسباب قبوله للعمل هو أن الدور جديد عليه، وأنه لم يقم بأدائها من قبل.

وأكد "الدقاق" أن المسلسل يتناول الأمور التي تحدث داخل الأسر العائلية، كما أوضح أنه يجسد دور شاب يُدعى "حُسني" يسكن في إحدى المناطق الشعبية، يقع في حب جارته التي تجسد دورها الفنانة ثراء جبيل، مُتمنيًا أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور.

وأشار "الدقاق" إلى أنه لم ينتهي من تصوير مشاهده، حيث يقوم حاليًا بتصوير المتبقي منها، مؤكدًا أنهم ملتزمين باتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

يُشار أن مسلسل "القمر آخر الدنيا" من ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، بطولة بشرى،أحمد كرارة،ثراء جبيل،ليلى عز العرب،سميرة عبد العزيز،هشام إسماعيل،عمرو عابد، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وفي سياق آخر،يخوض الفنان محمد الدقاق السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية"،وهو فكرة يوسف الشريف،سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف،إخراج ياسر سامي،إنتاج سينرجي، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، سهر الصايغ،ناهد السباعي، محمود الليثي.

أخبار تهمك

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

دونالد ترامب: "أنا أحب المساجد"

منذ ساعة و 7 دقيقة

دينا الشربيني: عمرو دياب ماخرجش من البيت من بداية أزمة "كورونا"

منذ ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لنانسي عجرم على أنباء حملها بالطفل الرابع

منذ 36 دقيقة

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

أول تعليق لنانسي عجرم على أنباء حملها بالطفل الرابع

01:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم