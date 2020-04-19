محمد الدقاق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "القمر آخر الدنيا"





يخوض الفنان الشاب محمد الدقاق، السباق الرمضاني المرتقب من خلال مشاركته في مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع المخرج تامر حمزة.وتحدث "الدقاق" في تصريح خاص بـ"الفجر الفني"، أوضح خلاله أنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل من خلال المخرج تامر حمزة، لافتًا إلى أن أسباب قبوله للعمل هو أن الدور جديد عليه، وأنه لم يقم بأدائها من قبل.وأكد "الدقاق" أن المسلسل يتناول الأمور التي تحدث داخل الأسر العائلية، كما أوضح أنه يجسد دور شاب يُدعى "حُسني" يسكن في إحدى المناطق الشعبية، يقع في حب جارته التي تجسد دورها الفنانة ثراء جبيل، مُتمنيًا أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور.وأشار "الدقاق" إلى أنه لم ينتهي من تصوير مشاهده، حيث يقوم حاليًا بتصوير المتبقي منها، مؤكدًا أنهم ملتزمين باتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة لمنع الإصابة بفيروس كورونا.يُشار أن مسلسل "القمر آخر الدنيا" من ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، بطولة بشرى،أحمد كرارة،ثراء جبيل،ليلى عز العرب،سميرة عبد العزيز،هشام إسماعيل،عمرو عابد، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وفي سياق آخر،يخوض الفنان محمد الدقاق السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية"،وهو فكرة يوسف الشريف،سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف،إخراج ياسر سامي،إنتاج سينرجي، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، سهر الصايغ،ناهد السباعي، محمود الليثي.