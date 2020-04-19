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دينا الشربيني تكشف عن سبب اعتذار مخرج "لعبة النسيان" عن المسلسل

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:18 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
مي مرسي
تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن سبب ترك المخرج هاني خليفة لمسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان" ونفت خبر أن "خليفة" ترك المسلسل بسبب خوفه من فيروس كورونا.

وتابعت دينا الشربيني كلامها من خلال مطالمة فيديو مع الإعلامي عمرو أديب ، في حلقة خاصة من برنامجه "الحكاية"،بالشكر للمخرج هاني خليفة، وذكرت أنها لا تعلم السبب الحقيقي وراء تركه للمسلسل ولكنها لا تعتقد أن السبب في ذالك هو فيروس كورونا وقالت أنها لم تتحدث معه بعد اعتذاره عن المسلسل.

وأضافت أنها تعتقد أن السبب في اعتذاره عن مسلسل "لعبة النسيان" هو خوفه من الوقت الضيق الذي يمكن أن يتسبب في عدم متابعته للمسلسل بالطريقة الذي يراها.

مسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربيني ومن المقرر دخوله السباق الرمضاني المقبل، على قناة " mbc".

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