دينا الشربيني لـ"الجمهور": ترقبوا مفاجأة في الحلقة الثالثة من "لعبة النسيان"













كشف الفنانة دينا الشربيني، عن حبها للفنان أحمد داوود قائلة: "أخويا وحبيبي وبحب قوي أمثل قدامه وفيه مفاجأة للجمهور هتبقى في الحلقة الثالثة تقريبا".وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "إنجي المقدم حبيبتي وصاحبتي من زمان وهي إنسانة جميلة جدًا ومثلت معاها في حاجات كتير جدًا".وعبرت عن حبها للفنانة رجاء الجداوي قائلة: "عاوزة اتكلم عنها خصوصا ان ده أول عمل لينا مع بعض وده شرف ليا انها أستاذتي وهي تجنن بجد في اللوكيشن جميلة وبستفاد منها جدًا ومبسوطة جدًا وشرف ليا إني وقفت قدامها".واستكملت حديثها مازحة: "الأستاذة رجاء الجداوي، جابتلي مخلل يجنن ولسة داوود طالب منها حواوشي وفيه أكلات لسة جاية".واختتمت حديثها عن الفنان محمود قابيل قائلة: "يجنن وبجد جنتل وبقعد اتفرج عليه وهو بيتكلم ويفتح الباب للبنات وهو ممثل عظيم، بالإضافة الى علي قاسم ومجموعة من الضيوف الشرف الجامدين جدا منهم أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم، أحمد صفوت".يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تخوض هذا السباق الرمضاني في مسلسل ''لعبة النسيان" الذي تدور أحداثه حول حياة امرأة بسيطة.وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من دينا الشربيني، هديل حسن، أحمد داوود، علي قاسم، وأخرون، تأليف تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق.