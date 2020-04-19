Advertisements

دينا الشربيني لـ"الجمهور": ترقبوا مفاجأة في الحلقة الثالثة من "لعبة النسيان"

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

كشف الفنانة دينا الشربيني، عن حبها للفنان أحمد داوود قائلة: "أخويا وحبيبي وبحب قوي أمثل قدامه وفيه مفاجأة للجمهور هتبقى في الحلقة الثالثة تقريبا".

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "إنجي المقدم حبيبتي وصاحبتي من زمان وهي إنسانة جميلة جدًا ومثلت معاها في حاجات كتير جدًا".

وعبرت عن حبها للفنانة رجاء الجداوي قائلة: "عاوزة اتكلم عنها خصوصا ان ده أول عمل لينا مع بعض وده شرف ليا انها أستاذتي وهي تجنن بجد في اللوكيشن جميلة وبستفاد منها جدًا ومبسوطة جدًا وشرف ليا إني وقفت قدامها".

واستكملت حديثها مازحة: "الأستاذة رجاء الجداوي، جابتلي مخلل يجنن ولسة داوود طالب منها حواوشي وفيه أكلات لسة جاية".

واختتمت حديثها عن الفنان محمود قابيل قائلة: "يجنن وبجد جنتل وبقعد اتفرج عليه وهو بيتكلم ويفتح الباب للبنات وهو ممثل عظيم، بالإضافة الى علي قاسم ومجموعة من الضيوف الشرف الجامدين جدا منهم أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم، أحمد صفوت".

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تخوض هذا السباق الرمضاني في مسلسل ''لعبة النسيان" الذي تدور أحداثه حول حياة امرأة بسيطة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من دينا الشربيني، هديل حسن، أحمد داوود، علي قاسم، وأخرون، تأليف تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق.


أخبار تهمك

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

دينا الشربيني: عمرو دياب ماخرجش من البيت من بداية أزمة "كورونا"

منذ ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لنانسي عجرم على أنباء حملها بالطفل الرابع

منذ 36 دقيقة

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

دونالد ترامب: "أنا أحب المساجد"

منذ ساعة و 7 دقيقة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

أول تعليق لنانسي عجرم على أنباء حملها بالطفل الرابع

01:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم