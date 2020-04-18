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الرئيس الأمريكي يعلن رفع الحجر الصحي عن 3 ولايات
السبت 18/أبريل/2020 - 11:39 م
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسنبدأ في رفع القيود المفروضة عن 3 ولايات بداية من يوم الإثنين المقبل.
وأضاف ترامب: أن "نسبة الوفيات أصبحت قليلة مقارنة بالإصابات في العالم، وسنبدأ في رفع القيود المفروضة، بسبب الفيروس في ولاية مونتانا الجمعة المقبل"، لافتاً إلى أن ولايتي تكساس وفيرمونت سوف تستأنف بعض الأعمال التجارية بها من الإثنين مع أخذ بعض الاحتياطات.
وفي وقت سابق، قال ترامب إن تكثيف إجراء اختبارات فيروس كورونا سيساهم في إعادة فتح البلاد، مشيرا إلى أن بعض الولايات ستنجح في إعادة فتح اقتصادها خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف، خلال مؤتمر لخلية الأزمة في أمريكا، أنه عرض على رئيس المكسيك تزويد بلاده بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,312 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 159 ألف حالة وفاة، وأكثر من 591 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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