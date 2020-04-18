الرئيس الأمريكي يعلن رفع الحجر الصحي عن 3 ولايات





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسنبدأ في رفع القيود المفروضة عن 3 ولايات بداية من يوم الإثنين المقبل.





وأضاف ترامب: أن "نسبة الوفيات أصبحت قليلة مقارنة بالإصابات في العالم، وسنبدأ في رفع القيود المفروضة، بسبب الفيروس في ولاية مونتانا الجمعة المقبل"، لافتاً إلى أن ولايتي تكساس وفيرمونت سوف تستأنف بعض الأعمال التجارية بها من الإثنين مع أخذ بعض الاحتياطات.





وفي وقت سابق، قال ترامب إن تكثيف إجراء اختبارات فيروس كورونا سيساهم في إعادة فتح البلاد، مشيرا إلى أن بعض الولايات ستنجح في إعادة فتح اقتصادها خلال الأسابيع المقبلة.





وأضاف، خلال مؤتمر لخلية الأزمة في أمريكا، أنه عرض على رئيس المكسيك تزويد بلاده بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا.



