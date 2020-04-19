"فيلم" يثير غضب جيش مصر الأبيض.. تعرف على التفاصيل

انفعلت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، على الهواء خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: "هي الدراما المصرية اللي مش هترحمنا.. ليه مصر والعالم في وادي وهي في وادي تاني".





وأضافت، أن فيلم "يوم وليلة"، للفنانة "درة"، يسئ لـ600 ألف ممرض وممرضة يعملون في المنظومة الصحية، متابعة: "جيش مصر الأبيض وهم جميعًا مشروع شهيد ذهبوا إلى مستشفيات الحجر وهم على علم بأنهم عرضة للإصابة.. ولكن منذ 3 أيام هناك حالة غضب كبيرة وسط الممرضين بسبب الفيلم الذي لا يعبر عن الدور الكبير الذي تقدمه الممرضات الآن".



