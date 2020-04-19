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الأهلي: من الصعب حاليا التفكير في مواجهة الوداد المغربي

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:05 ص
ارشيفية
ارشيفية
علي نبوي
تحدث ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الفريق الأحمر أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"من الصعب جدا التفكير حاليا في مباراة الوداد المغربي، فكرة القدم في العالم متوقفة حاليا".

وأضاف :"المباراة ستكون صعبة لأنها امام فريق صعب ويملك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات والجماهير الكبيرة التي تأمل في تحقيق فريقها لنتيجة إيجابية".

وأكمل :"على لاعبو النادي الأهلي أن يبذلوا قصارى جهدهم في المباراة عندما تقام من أجل التأهل للمباراة النهائية".

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