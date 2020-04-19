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الأهلي: من الصعب حاليا التفكير في مواجهة الوداد المغربي
الأحد 19/أبريل/2020 - 12:05 ص
علي نبوي
تحدث ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الفريق الأحمر أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"من الصعب جدا التفكير حاليا في مباراة الوداد المغربي، فكرة القدم في العالم متوقفة حاليا".
وأضاف :"المباراة ستكون صعبة لأنها امام فريق صعب ويملك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات والجماهير الكبيرة التي تأمل في تحقيق فريقها لنتيجة إيجابية".
وأكمل :"على لاعبو النادي الأهلي أن يبذلوا قصارى جهدهم في المباراة عندما تقام من أجل التأهل للمباراة النهائية".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"من الصعب جدا التفكير حاليا في مباراة الوداد المغربي، فكرة القدم في العالم متوقفة حاليا".
وأضاف :"المباراة ستكون صعبة لأنها امام فريق صعب ويملك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات والجماهير الكبيرة التي تأمل في تحقيق فريقها لنتيجة إيجابية".
وأكمل :"على لاعبو النادي الأهلي أن يبذلوا قصارى جهدهم في المباراة عندما تقام من أجل التأهل للمباراة النهائية".