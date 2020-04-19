دينا الشربيني: عمرو دياب ماخرجش من البيت من بداية أزمة "كورونا"













تحدثت الفنانة دينا الشربيني، عن الهضبة عمرو دياب، مؤكدة مدى حبه للفن والموسيقى حيث أنه ناجح ويحب عمله، مضيفة: "لما بيحط إيده في حاجه الحاجة دي بتبقا فظيعة".وأضافت دينا الشربيني، في مكالمة فيديو مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة خاصة من برنامج "الحكاية" أنها تتأثر عندما تسمع الموسيقى والأغاني المبهرة التي يفعلها الهضبة عمرو دياب، قائلة "بيعمل عظمة".وذكرت بعض المواقف الفكاهية بينهما عندما تأتي من التصوير في ظل فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتخذها الجميع قائلة "هو بيدعمني في كل حاجة.. هو بيحب شغله فبيخاف على نفسه علشان شغله مش علشان نفسه".وقالت "الشربيني" إن الهضبة عمرو دياب، لم يخرج من البيت منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، ودائمًا ما يقوم بممارسة الرياضة في هذا الوقت.