برلماني يكرم "إسعاف بني سويف": نموذج يحتذى به في الأمانة (صور)

كّرم النائب علي بـدر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن دائرة إهناسيا ببني سويف، أعضاء فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف مدير الفرع تقديرًا لدورهم وجهودهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال عضو مجلس النواب، إن رجال الإسعاف هم خط الدفاع الأول عن الوطن حاليًا؛ كونهم أول من يتعامل مع مصابي كورونا بداية من نقلهم من مستشفى الحميات أو الصدر للعزل الصحي، لافتًا إلى أنهم لا يدخرون أي جهد في نقل المصابين في أي مكان في المختلف محافظات.





وأضاف "بدر"، أن رجال إسعاف بني سويف، دائمًا ما يقدمون المثل والقدوة، فهم نموذجًا يحتذي به في الأمانة والشرف في أداء واجبات عملهم، فضلًا عن إصرارهم على تأدية الأمانة، مشيرًا إلى تكرار حالات ردهم مبالغ مالية كبيرة عثروا عليها بمواقع بعض حوادث الطرق.





ومن جانبه قّدم الدكتور إسلام عساف، مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، الشكر لنائب البرلمان، مؤكدًا على اعتزازه بنسخة القرآن الكريم التي أهدها له "بدر"، مشددًا على أن جميع العاملين بإسعاف بني سويف يعملون بكامل طاقاتهم على مدار الساعة، موضحًا أن أغلب العاملين من أطقم الإسعاف لا ينامون بسبب زياده أعداد البلاغات وخطورتها وما يصاحب ذلك من اجهاد فهم لا يكلون من التعب.





وأكد مدير فرع إسعاف بني سويف، أن جميع العاملين يشعرون بدورهم الوطني في مواجهة الأزمة، مؤكدًا أنهم أبطال ويقفون بنفس الجانب مع أخوتهم الأطباء والتمريض في أداء الواجب الوطني، متابعًا: العاملون في الإسعاف محتاجين دعم المواطنين والشعب وعايزين الناس تقف وراهم؛ لأن ده بيرفع من روحهم المعنوية".





وفي سابقة هي الأولى من نوعها كّلف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، في الدكتور محمد ماضي أستاذ النحت والتشكيل الفراغي بعمل تصميم لنصب تذكاري تمجيدا لأرواح شهداء فيروس كورونا من الاطقم الطبية: "أطباء - صيادلة ـ تمريض - اخصائيين المعامل والأشعة ـ مسعفين".





وتأتي مبادرة جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، كأول جامعة تقيم نصبًا تذكاريًا لشهداء الواجب الطبي عرفانًا لهم وتقديرًا لمجهوداتهم وتمجيدًا لأرواحهم الذكية، كشهداء الواجب وكدروع بشرية لإنقاذ العديد من المرضى.



