إنقاذ شاب حاول الانتحار شنقا من أعلى كوبري بكفر الدوار

أنقذت العناية الإلهية، شابا من الموت المحقق بعد إقدامه على الانتحار شنقًا من أعلى كوبري كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتمكن الأهالي من انتشاله في اللحظات الأخيرة.





وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، بوصول بلاغ من الأهالي، بقيام "أحمد م.س" مقيم بمنطقة الحدائق، بمحاولة الانتحار شنقا من أعلى الكوبري العلوي كفر الدوار، لمروره بحالة نفسية سيئة وخلافات أسرية، وتم إنقاذه ونقله إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تحويل مستشفى كفر الدوار العام لحجر صحي

جدير بالذكر أنه تم تحويل مستشفى كفر الدوار العام "الشاملة" إلي حجر صحي، ضمن التدابير التي تتخذها الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورنا المستجد وعلاج المرضى، وذلك تحت إشراف فريق طبي متخصص في التعامل مع الفيروسات والعدوى، وجرى تحديد ادوار الأطباء والممرضين والعمال والموظفين ومدخلين البيانات بكل دقة، ويوجد بها الآن 20 طبيبًا من تخصصات حميات باطنة وصدر وعناية مركزة.





وتم تنظيم الأقسام بمستشفى كفرالدوار بمعرفة الأطباء والإدارة، وتعقيم وتطهير جميع الغرف بمعرفة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات مكافحة العدوى وطرق التعامل مع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا طبقا لمعايير الحجر الصحي، بالإضافة إلي تجهيز أحدث سيارات إسعاف ذاتية التعقيم يديرها أطقم مدربة لنقل المصابين، حتى تصل بأي حالة إيجابية إلى مستشفى الحجر الصحي ليقوم الفريق الطبي بالمستشفى ببدء العلاج على الفور.





ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم إخلاء مستشفى كفرالدوار الشاملة بالكامل ونقل المرضى إلي مستشفى المبرة للتأمين الصحي ومستشفى كفر الدوار الميري "المركزي"، مؤكدا علي أهمية التثقيف الصحي ونشر الوعي لدي المواطنين بخطورة انتشار الفيروس، مناشدًا المواطنين بدعم جهود وقرارات الدولة المصرية والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة لتجاوز الأزمة الحالية.





وطالب "آمنة" أطقم الأطباء والتمريض بضرورة تطبيق تعليمات وزارة الصحة أثناء التعامل مع المرضى للحد من انتشار الفيروس، وأشار أنه تم تعقيم عدد من المناطق والمؤسسات الحكومية على مدار الأسبوع الماضي للحد من انتشار الفيروس.



