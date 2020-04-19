مستشار الرئيس: زيادة عدد الإصابات بالكورونا خلال هذه المرحلة كان متوقعًا (فيديو)

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه المرحلة كان أمرًا متوقعًا ومن المتوقع الوصول إلى أصابات أكبر خلال المرحلة المقبلة.





وتابع "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن معظم المتوفين من فيروس كورونا كانوا يعانون من أمراض أخرى مثل الضغط والسكر والكلى، معقبًا: "الشخص الذي لا يعاني من الأمراض المزمنة نسبة وفاته أقل عند الإصابة بالكورونا".





ولفت، إلى أن هناك متابعة بشكل يومي للأبحاث العالمية لتقديم أفضل علاج ضد فيروس كورونا للمواطن المصري، مشددًا على عدم ضرورة خروج كبار السن من المنازل لأنهم أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا.