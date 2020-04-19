محاضر اقتصاديات يكشف تفاصيل السيناريو الأسوء للكورونا في مصر

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، إنه إذا استمر معدل الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في مصر، يسير بنفس النمط، فالمتوقع أن يصل عدد حالات الوفاة بالفيروس من 350 إلى 400 وفاة بنهاية الشهر.





وتوقع "عنان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن تصل حالات الإصابة إلى 9 آلاف حالة بنهاية شهر أبريل، منوها بأنه كلما زادت المسحات وإجراء الاختبارات، كلما زادت حالات الإصابة.





ونوه محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، بأن هناك سيناريو متشائم عن الوضع في مصر بعد 10 أيام أي بنهاية شهر آبريل، حيث تصل عدد حالات الوفاة إلى 1000 حالة، بينما تصل حالات الإصابة إلى 15 ألف إصابة، مستبعدا أن تمر مصر بهذا السيناريو.



