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أتليتكو مدريد يحاصر يوفيتش في الميركاتو الصيفي

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

تحدث تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم السبت عن تحرك إدارة أتليتكو مدريد، لضم اللاعب الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الحالي.


أتليتكو مدريد يرغب في ضم لوكا يوفيتش

وذكر موقع "جول" العالمي أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، معجب جدًا بـ لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني وسيحاول ضمه من الجار اللدود عند إعادة فتح باب الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.


وتابع الموقع العالمي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني سيعارض فكرة رحيل يوفيتش إلى أحد المنافسين المباشرين، ولكنه قد يوافق في حال قدمت إدارة أتلتيكو مدريد عرضًا لا يقل عن 60 مليون يورو.


وانضم لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 60 مليون يورو قادمًا من اينتراخت فرانكفورت الألماني.


ووفقًا للعديد من التقارير فإن إدارة ريال مدريد الإسباني تبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، حيث اربتط اسم المهاجم الانجليزي هاري كين لاعب توتنهام، ليكون مهاجم الفريق الأبيض الموسم المقبل.

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