وزير الإعلام: تخصيص عائد أوبريت "أنت أقوى" لدعم المستشفيات (فيديو)

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، تعليقا على فعالية اليوم العالمي للتراث من أمام الأهرامات وأوبريت أنت أقوى: "علينا أن نستغل الحدث العالمي ونوجه رسالة للعالم من خلال أهرامات الجيزة".





وأضاف في تصريحات تليفزيونية للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "هناك دعم من المجتمع المدني والفنانين والنجوم من خلال أوبريت أنت قوي وتوفير العائد من الأموال لشراء مستلزمات طبية لدعم المستشفيات في مواجهة أزمة كورونا".





وعرض الإعلامي أحمد موسى: أوبريت أنت أقوى في احتفال مصر باليوم العالمي للتراث من أمام الأهرامات.





وكما عرض مقدم برنامج "على مسئوليتي"، لقطات حية من احتفال مصر باليوم العالمي للتراث من منطقة الأهرامات، قائلا: "مصر قوية وجميلة بتكاتف شعبها".





وتابع:" أوبريت أنت اقوى كلمات مدحت العدل ومشاركة مجموعة وكوكبة كبيرة من الفنانين".





وأكمل:" شارك في الأوبريت محمد منير وتامر حسني وعمرو مصطفى وصابر الرباعي وكارول سماحة".



