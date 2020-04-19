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وزير الإعلام: تخصيص عائد أوبريت "أنت أقوى" لدعم المستشفيات (فيديو)
الأحد 19/أبريل/2020 - 01:14 ص
داليا الحسين
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، تعليقا على فعالية اليوم العالمي للتراث من أمام الأهرامات وأوبريت أنت أقوى: "علينا أن نستغل الحدث العالمي ونوجه رسالة للعالم من خلال أهرامات الجيزة".
وأضاف في تصريحات تليفزيونية للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "هناك دعم من المجتمع المدني والفنانين والنجوم من خلال أوبريت أنت قوي وتوفير العائد من الأموال لشراء مستلزمات طبية لدعم المستشفيات في مواجهة أزمة كورونا".
وعرض الإعلامي أحمد موسى: أوبريت أنت أقوى في احتفال مصر باليوم العالمي للتراث من أمام الأهرامات.
وكما عرض مقدم برنامج "على مسئوليتي"، لقطات حية من احتفال مصر باليوم العالمي للتراث من منطقة الأهرامات، قائلا: "مصر قوية وجميلة بتكاتف شعبها".
وتابع:" أوبريت أنت اقوى كلمات مدحت العدل ومشاركة مجموعة وكوكبة كبيرة من الفنانين".
وأكمل:" شارك في الأوبريت محمد منير وتامر حسني وعمرو مصطفى وصابر الرباعي وكارول سماحة".
آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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