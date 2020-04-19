"الزراعة": ضبط 42 طن أسماك فاسدة قبل عيد شم النسيم (فيديو)

قال الدكتور أيمن عادل، مدير إدارة التفتيش بالهيئة العامة بوزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بضبط 42 طنا من الأسماك الفاسدة قبل عيد شم النسيم، وتم تحرير 101 قضية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك خطة عمل للتفتيش على الأسواق الخاصة بالأسماك على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع مباحث التموين.





وشدد "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، على ضرورة شراء الفسيخ المتماسك والغير قابل للتحليل، معقبًا: "لازم لون الفسيح يكون فضي من الخارج، ولون اللحمة وردي من الداخل".





ولفت إلى أن هناك ضرورة لشراء الرنجة المغلفة التي لها لون ذهبي فاتح لا يميل للبني، ووضعها على النار قبل تناولها.



