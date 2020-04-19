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"الزراعة": ضبط 42 طن أسماك فاسدة قبل عيد شم النسيم (فيديو)
الأحد 19/أبريل/2020 - 04:24 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أيمن عادل، مدير إدارة التفتيش بالهيئة العامة بوزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بضبط 42 طنا من الأسماك الفاسدة قبل عيد شم النسيم، وتم تحرير 101 قضية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك خطة عمل للتفتيش على الأسواق الخاصة بالأسماك على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع مباحث التموين.
وشدد "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، على ضرورة شراء الفسيخ المتماسك والغير قابل للتحليل، معقبًا: "لازم لون الفسيح يكون فضي من الخارج، ولون اللحمة وردي من الداخل".
ولفت إلى أن هناك ضرورة لشراء الرنجة المغلفة التي لها لون ذهبي فاتح لا يميل للبني، ووضعها على النار قبل تناولها.
آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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