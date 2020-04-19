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كوكا : لم أحصل على فرصتي كاملة مع منتخب مصر وأتعرض لإنتقادات لاذعة

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:38 ص
كوكا
كوكا
محمد جمال
كشف مهاجم منتخب مصر أحمد حسن كوكا، لاعب نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، إن مستاء من الانتقادات التي يتعرض لها من قبل الجميع خلال مشاركاته مع منتخب مصر.

 وأكد أحمد حسن كوكا في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أتعرض لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير رغم أنني لا أحصل على الفرصة كاملة مع المنتخب المصري، أتمنى الدعم من الجماهير وعدم النقد السلبي".

 وتابع: "بكل تأكيد يجب أن أتقبل الانتقادات ولكن يجب أن تكون تلك الانتقادات على أساس صحيح وأن تكون مفيدة بالنسبة لي، أعرف أنني أقدم مباريات ضعيفة في بعض الأحيان ولكن ليس بالانتقادات التي اتعرض لها، ويجب أن أخذ الفرصة من أجل تقييمي بشكل كامل"

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