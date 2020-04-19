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كوكا : أتمني الإعتزال فى الأهلي

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
كشف أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ونادي أولمبياكوس اليوناني عن تمنياته بالإعتزال داخل جدران النادي الأهلي. 


 وقال نجم منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، إنه يرحب بالعودة إلى صفوف النادي الأهلي حال تلقيه عروض من مسئوليه.


 وأكد أحمد حسن كوكا في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لا أفكر في العودة للملاعب المصرية، ولكن الأمر سيختلف تمامًا إذا فاوضني النادي الأهلي، فأنا من أبناءه".


 وتابع: "أحلم منذ فترة طويلة بالعودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، وأتمنى الإعتزال بين جدرانه، وأنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت حال مفاوضتي".

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