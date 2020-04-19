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نادي أياكس يصدم كبار أوروبا ويحدد سعر نجمه

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:42 ص
أياكس
أياكس
علي ماهر حلمي
حدد نادي أياكس الهولندي سعر نجمه الدولي الكاميروني اونانا حارس مرمى الفريق لمن يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وقالت صحيفة تليجراف الإنجليزية:"جذب أونانا أنظار العديد من كبار الأندية في أوروبا بما فيها برشلونة الاسباني بالإضافة إلي نظيره تشيلسي الإنجليزي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي وحدد إدارة نادي أياكس الهولندي مستعد للتخلي عن أونانا مقابل 40 مليون يورو على الأقل".


وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة:"يتبقى عامان في عقد أونانا مع أياكس، حيث رفض النادي بيع حارسه الصيف الماضي، بعدما رحل عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت لكن من برشلونة الاسباني و يوفنتوس الإيطالي لكن مارك أوفرمارس المدير الرياضي، وعده بتسهيل رحيله خلال الصيف المقبل".


يذكر أن الحارس الدولي الكاميروني قد تألق بقوة مع نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال المواسم القادمة واستطاع أن يجذب العديد من كبار الأندية الأوربية خلال الفترة الماضية.

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