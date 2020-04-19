قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أنا أحب المساجد وأي شخص يؤمن بالإيمان ولا يهمني ما هو دينه"، وذلك في رد له على سؤال عما إذا كان هناك قيود ستفرض على المساجد للالتزام بالتباعد الاجتماعي مع حلول شهر رمضان كما حدث في الكنائس خلال الأعياد.





وتابع، خلال إفادته اليومية حول فيروس كورونا، أنه على تواصل مع رجال الدين الإسلامي واليهودي لترتيبات الوضع داخل دور العبادة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأضاف ترامب: "يحاول السياسيين التعامل مع الديانات المختلفة بشكل مختلف تمامًا.. ويعامل المسيحي بشكل مختلف عما كان عليه، وأعتقد أنه ‏يعامل معاملة غير عادلة".‏



