مدرب الأهلي يكشف أخر تطورات ملف التجديد

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كشف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات في ملف التجديد للجهاز الفني مع النادي الأحمر.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"

فايلر تحدث مع الخطيب والمناقشات كانت مثمرة والطرفين متفقان على استكمال المغامرة".



وأضاف :"القرار في النهاية يعود للكابتن محمود الخطيب ورينيه فايلر وشرف لنا أن نتواجد في الجهاز الفني".



وتابع :"من الممكن بكل تأكيد أن نستمر في الموسم المقبل في النادي الأهلي، ولكن يبقى هناك اتفاقيات من أجل استكمال مسيرة النجاح مع الأهلي".



وأتم :"سعيد بالعمل داخل النادي الأهلي، الذي يملك جمهور كبير وإدارة محترمة".