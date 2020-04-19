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مدرب الأهلي يكشف أخر تطورات ملف التجديد
الأحد 19/أبريل/2020 - 12:56 ص
علي نبوي
كشف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات في ملف التجديد للجهاز الفني مع النادي الأحمر.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"
فايلر تحدث مع الخطيب والمناقشات كانت مثمرة والطرفين متفقان على استكمال المغامرة".
وأضاف :"القرار في النهاية يعود للكابتن محمود الخطيب ورينيه فايلر وشرف لنا أن نتواجد في الجهاز الفني".
وتابع :"من الممكن بكل تأكيد أن نستمر في الموسم المقبل في النادي الأهلي، ولكن يبقى هناك اتفاقيات من أجل استكمال مسيرة النجاح مع الأهلي".
وأتم :"سعيد بالعمل داخل النادي الأهلي، الذي يملك جمهور كبير وإدارة محترمة".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"
فايلر تحدث مع الخطيب والمناقشات كانت مثمرة والطرفين متفقان على استكمال المغامرة".
وأضاف :"القرار في النهاية يعود للكابتن محمود الخطيب ورينيه فايلر وشرف لنا أن نتواجد في الجهاز الفني".
وتابع :"من الممكن بكل تأكيد أن نستمر في الموسم المقبل في النادي الأهلي، ولكن يبقى هناك اتفاقيات من أجل استكمال مسيرة النجاح مع الأهلي".
وأتم :"سعيد بالعمل داخل النادي الأهلي، الذي يملك جمهور كبير وإدارة محترمة".