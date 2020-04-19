Advertisements

مدرب الأهلي يكشف أخر تطورات ملف التجديد

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات في ملف التجديد للجهاز الفني مع النادي الأحمر.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"
فايلر تحدث مع الخطيب والمناقشات كانت مثمرة والطرفين متفقان على استكمال المغامرة".

وأضاف :"القرار في النهاية يعود للكابتن محمود الخطيب ورينيه فايلر وشرف لنا أن نتواجد في الجهاز الفني".

وتابع :"من الممكن بكل تأكيد أن نستمر في الموسم المقبل في النادي الأهلي، ولكن يبقى هناك اتفاقيات من أجل استكمال مسيرة النجاح مع الأهلي".

وأتم :"سعيد بالعمل داخل النادي الأهلي، الذي يملك جمهور كبير وإدارة محترمة".

أخبار تهمك

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

دينا الشربيني: عمرو دياب ماخرجش من البيت من بداية أزمة "كورونا"

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 13 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

دونالد ترامب: "أنا أحب المساجد"

منذ ساعة و 8 دقيقة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لنانسي عجرم على أنباء حملها بالطفل الرابع

منذ 37 دقيقة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

أول تعليق لنانسي عجرم على أنباء حملها بالطفل الرابع

01:16 ص

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم