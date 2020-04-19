أول تعليق لنانسي عجرم على أنباء حملها بالطفل الرابع

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قامت الفنانة نانسي عجرم بالتعليق على ما انتشر من شائعات حملها بالطفل الرابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صرح المنتج صادق الصباح أثناء لقائه في برنامج "يحدث في مصر".



وردت نانسي عجرم نافية ما تراوج عن نبأ حملها قائلة: "لم أحمل بالطفل الرابع، لدي ثلاث بنات فقط ومكتفية جدا بهم".



يذكر أن الفنانة نانسي عجرم سوف تطل بصوتها العذب على جمهورها بغناء تتر المسلسل الرمضاني "سكر زيادة"، والذي تدور أحداثه حول أربع سيدات وتتمحور بينهما العلاقات في اطار من الدراما الكوميدية.



وشارك في بطولة المسلسل كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، روجينا، مصطفى أبو سريع، انجي علي، مايان السيد، محمد عادل، خالد أنور، سليمان عيد، وأخرون، تأليف أمين جمال، ابراهيم محسن، إخراج وائل إحسان.