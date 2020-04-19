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جوزيف عطية يقدم تتر مسلسل "الساحر" لعابد فهد وستيفاني صليبا

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

انتهى الفنان اللبناني جوزيف عطية، من تسجيل تتر البداية والنهاية لمسلسل "‎الساحر" الذي سيعرض عبر شاشة ‎LBCI Lebanon خلال شهر رمضان المقبل.

وكان جوزيف قد شوق جمهوره بصورة جديدة له مساء أمس وأوضح لهم أنه يستعد لتحضير عملا جديدًا خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي دفعهم للتخمين حول ماهية هذه المفاجأة الذي يحضرها لهم.

وعلى الفور، تم الكشف عن المفاجأة وأعربوا عن حماسهم الشديد لسماع تتر الساحر بصوته خلال شهر رمضان.

يذكر أن مسلسل "الساحر" تدور أحداثه حول عالم التنمية البشرية ومشاهير السوشيال ميديا، المسلسل من بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، ومن تأليف سلام كسيري ومن إخراج محمد لطفي عامر فهد.

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