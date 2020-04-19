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دينا الشربيني: عمرو دياب صاحب موسيقى "لعبة النسيان".. وأشكره لأنه "مستحملني" (فيديو)

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن قيام النجم الكبير عمرو دياب، بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسلها المرتقب في رمضان "لعبة النسيان".

وقالت دينا الشربيني، في تصريحات مع الاعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية" على قناة mbc : عمرو دياب هو من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل ، ومفيش أحلى من الموسيقى اللي عملها ، وكلما سمعتها أتأثر وأتوحد مع الشخصية التي أقدمها .

وأكدت: "عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي واخلاصه في عمله هو سر نجاحة على مدار 30 عامًا وكل عمل يضع فيه بصمته هو ضمان لنجاحة ، وهو يعمل يوميًا حتى في أوقات الحظر بسبب كورونا".

وأضافت : عمرو دياب قال لي أنا جاي من بورسعيد عشان أعمل مشروع موسيقى ولهذا فالعمل بالنسبة له الأولوية وأود أن أشكره على دعمه لي في عملي ولأنه "مستحملني" في هذه الفترة، بحسب وصفها.

وردًا على مداعبة عمرو أديب لها "هو الهضبة بيجيلك البلاتوه ولا بيرشك بالمطهرات لما ترجعي من التصوير؟"، قالت: "عمرو مبيجيش البلاتوه ، بس متابعني ومتحملني دايما".

يذكر أن دينا الشربيني تشارك في موسم رمضان بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب واخراج احمد شفيق ويشارك في بطولته أحمد داوود ، انجي المقدم ، ورجاء الجداوي .


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