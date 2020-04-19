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محمد رمضان: إشادة نجيب ساويرس بي شهادة أعتز بها.. وأفتخر بصداقته

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:52 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تضمن تغريدة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو يتحدث عن محمد رمضان ويقول: "‏إنسان بنى نفسه بنفسه و نجح نجاح مبهر و ممثل هايل وأغانيه كلها ناجحة وخلق حالة متفردة و لما تعرف شخصيته الحقيقية مش الصور.. هتحبه وطبعا فى النهاية الحب ده حاجة من عند ربنا".

وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "شهادة أعتز بها من رجل أفتخر بصداقته رجل الأعمال المصري الناجح نجيب ساويرس".

وحاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، فيما علق الجمهور قائلاً: "موفق يا محمد وبتستاهل أكتر من هيك" ، وكتب معجب آخر: "أنت أصلاً تستحق أكتر بكتير لأن أنت إنسان ناجح" وقال ثالث:  بتستاهل كل خير يا رمضان بحبك أوي" .

يذكر أن رمضان، انتهى من تصوير مسلسل "البرنس" وسيعرض في رمضان 2020، وهو بطولته هو وكل من أحمد زاهر، إدوارد، ورجينا، محمد علاء جمايكا والكثير من النجوم، إخراج محمد سامي

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