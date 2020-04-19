محمد رمضان: إشادة نجيب ساويرس بي شهادة أعتز بها.. وأفتخر بصداقته

وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "شهادة أعتز بها من رجل أفتخر بصداقته رجل الأعمال المصري الناجح نجيب ساويرس".



وحاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، فيما علق الجمهور قائلاً: "موفق يا محمد وبتستاهل أكتر من هيك" ، وكتب معجب آخر: "أنت أصلاً تستحق أكتر بكتير لأن أنت إنسان ناجح" وقال ثالث: بتستاهل كل خير يا رمضان بحبك أوي" .



يذكر أن رمضان، انتهى من تصوير مسلسل "البرنس" وسيعرض في رمضان 2020، وهو بطولته هو وكل من أحمد زاهر، إدوارد، ورجينا، محمد علاء جمايكا والكثير من النجوم، إخراج محمد سامي