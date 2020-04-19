قبل شم النسيم.. تعرف على مخاطر تناول "الفسيخ"

من العادات الموروثة من عهد الفراعنة حتى الآن تناول الفسيخ في يوم شم النسيم، حيث يعتبر شيئا مقدسا لدى المصريين في مثل هذا اليوم وجزءًا لا يتجزأ من مائدة الطعام الخاصة، ولكن في ظل ما يعانيه العالم من أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ينصح الخبراء بعدم تناول الفسيخ حيث سيسبب أضرارًا بالغة.





وتستعرض " الفجر " مخاطر وأضرار تناول الفسيخ في النقاط التالية:





1- يؤدي إلى شلل بالجهاز التنفسي لما يحتويه من سموم مما يجعله أخطر من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويبدأ الشلل في عضلات الجبهة والجفون مما يجعلها ترتخي كما يسبب شلل لعضلات الوجه والفم وبعدها عضلات البلع وعضلات الرقبة وعضلات الصدر وخاصة العضلات المساعدة لعملية التنفس وتكون النتيجة صعوبة في التنفس ثم الوفاة حسب ما ذكرته أستاذ السموم الإكلينيكية والطب الشرعي الدكتورة هبة يوسف.





2- الإصابة بسموم الفسيخ لا تفرق بين صغير وكبير ولكن تصيب كل الأعماروينتج عنها تدهور الحالة الصحية للشخص بشكل سريع.





3- علاج الشخص المصاب بسموم الفسيخ يكلف الدولة من 400 إلى 500 ألف جنيه حيث لا بد من إعطائه في العلاج من 4 إلى 5 أمبولات ويقدر ثمن الأمبولة الواحدة ب100 ألف جنيه وإلى جانب الأمبولات يوضع الشخص المصاب بسموم الفسيخ على جهاز تنفس صناعي بهدف إستعادة عضلات التنفس على تأدية دورها بشكل طبيعي مرة أخرى وهذا بدوره يجهد الفرق والأطقم الطبية، حسب ما صرحت به الدكتورة هبة يوسف أستاذ السموم الإكلينيكة والطب الشرعي.





4- إرهاق ميزانية الدولة حيث تنصب كل الجهود الآن في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





5- ولعلاج الأشخاص المصابين بسموم الفسيخ يتم إلقاء الحمول على العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وموارد المستشفيات والطب الوقائي والمصل واللقاح مما يكون عقبة وعرقلة أمام الدولة في ظل أزمة كورونا.





6- يسبب الفسيخ خطرًا كبيرا على مرضى السكر والضغط والقلب والكلي لما يحتويه على نسبة كبيرة من الأملاح.





7- يعتبر غير مغذٍ وغير صحي لإحتوائه على نسبة قليلة من الفيتامينات والمعادن على عكس الأسماك الطازجة والمجمدة.