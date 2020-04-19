صبري فواز: أنا أقل الممثلين أجرا في الوسط الفني









ولفت إلى أنه في بعض الأحيان يعرض عليه عمل جيد ويكون الأجر كذلك مقبولًا لكن كواليس العمل لاترضيه فيرفض العمل.





كشف الفنان صبري فواز، إنه يعتبر أقل الممثلين أجرًا في الوسط الفني، كما أنه لا يمتلك ثروة، لكنه راضي عن ماقدمه بحياتة.وأضاف خلال لقائه في برنامج"مع قصواء عبر شاسة" ten" أنه في بعض الأحيان كان يقدم أعمال لهدف فقط انه يعمل ولم يكن إعجابًا منه بالدور الذي يجسده، مؤكدًا أنه لم يندم على اي دور قدمة في تاريخه الفني.وأشار أن من المهم على أن يوافق على تقديم اي دور هو أن يكون مستمتع أثناء تجسيد الشخصية وذلك هو المقياس بالنسبة له إنه اذا استمتع سيستطيع أن يخرج بعمل جيد.