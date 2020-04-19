ممرض معافى من الكورونا بالبحيرة: "اتولدت من جديد"

أعرب حسام البغدادي، أول ممرض متعافي من فيروس كورونا بمحافظة البحيرة، عن سعادته بما قام به أهالي قريته "حمد منيسي" التابعة لمركز المحمودية واستقباله بزفة سيارات ممزوجة بالزغاريد، بعد قضائه حوالي 13 يوما بالحجر الصحي بمستشفى العجمي للحجر الصحي وتحول حالته إلى سلبية.





وقال "البغدادي"، أنه عاش لحظات من الألم والخوف منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله الحجر الصحي، موضحا أنه اكتشف إصابته أثناء عمله مع طاقم التمريض بمستشفى الزهراء بمحافظة الإسكندرية، ومع بداية المرض لم تظهر عليه أي أعراض، ولكن بعد ظهور أول حالة مصابة تعمل في المستشفى، تم إجراء التحاليل الطبية اللازمة لجميع العاملين ليكتشف إصابته.





وأضاف "البغدادي" قائلا: "بعد ذلك تم نقلي داخل سيارة إسعاف مجهزة إلي مستشفي العزل الصحي ببلطيم وقضيت فيها 4 أيام كانوا من أصعب أيام حياتي وبعد تحسن حالتي الصحية تم نقلي إلى المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، ومكثت فيها 13 يوما تم خلالهم أخذ 3 مسحات والتي أثبت خلالها نتائج سلبية".





كما تابع "البغدادي" قائلا: "بعد ذلك تحولت حياتي 180 درجة كأني ولدت من جديد، ولكني كنت متخوف من رد فعل أهل قريت وأصدقائي عند عودتي للقرية، وتغيرت تلك الفكرة تماما بعدما تواصل معي بعض أفراد القرية للاطمئنان علي صحتي وشعرت بفرحة كبيرة عندما علمت بتجهيز أهالي القرية زفة لاستقبالي".





وأكد، أنه فور وصوله للمنزل قام بالعزل المنزلي بناءًا علي تعليمات الأطباء للانتهاء من فترة النقاهة وعدم الاختلاط نهائيًا مع أفراد الأسرة حتى مرور أسبوع علي البدء في للعودة إلي الحياة مرة أخرى وممارسة عملي في المستشفى لعلاج المرضي من هذا الفيروس اللعين.





كان أهالي قرية حمد منيسي التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، استقبلوا يوم الخميس الماضي، ممرضًا تعافى من فيروس كورونا المستجد، بزفة سيارات وتوزيع الشيكولاتة، وإطلاق الزغاريد بعد قضائه حوالي 12 يوما بالحجر الصحي بمستشفى العجمي للحجر الصحي وتحول حالته إلى سلبية.





واستقل الشاب ويدعى "حسام" سيارة وخرج منها ووجه التحية لأهالي قريته الذين خرجوا لتحيته وتقديم التهنئة له على سلامته، كما أطلقت عددًا من نساء القرية الزغاريد فيما ألقى عليه الآخرون الشوكولاتة والحلوى فرحا بعودته معافى.



