دينا الشربيني تطرح البوستر الترويجي لـ"لعبة النسيان" ضمن سباق رمضان 2020





نشرت الفنانة دينا الشربيني، صورة بوستر مسلسلها المرتقب "لعبة النسيان" وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت على هذا البوستر قائلة: "لعبة النسيان حصريا على قناة Mbc مصر، رمضان 2020"، فيما علق أحد المتابعين عليها قائلا: "منتظرين جدا يا نجمة بالتوفيق يارب ومن نجاح لنجاح دايما"وتدور أحداث مسلسل ''لعبة النسيان" حول حياة امرأة بسيطة، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من دينا الشربيني، هديل حسن، أحمد داوود، علي قاسم، وأخرون، تأليف تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق.