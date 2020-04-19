Advertisements

دينا الشربيني تطرح البوستر الترويجي لـ"لعبة النسيان" ضمن سباق رمضان 2020

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:10 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشرت الفنانة دينا الشربيني، صورة بوستر مسلسلها المرتقب "لعبة النسيان" وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على هذا البوستر قائلة: "لعبة النسيان حصريا على قناة Mbc مصر، رمضان 2020"، فيما علق أحد المتابعين عليها قائلا: "منتظرين جدا يا نجمة بالتوفيق يارب ومن نجاح لنجاح دايما"

وتدور أحداث مسلسل ''لعبة النسيان" حول حياة امرأة بسيطة، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من دينا الشربيني، هديل حسن، أحمد داوود، علي قاسم، وأخرون، تأليف تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق.
دينا الشربيني تطرح البوستر الترويجي لـ"لعبة النسيان" ضمن سباق رمضان 2020
دينا الشربيني تطرح البوستر الترويجي لـ"لعبة النسيان" ضمن سباق رمضان 2020

أخبار تهمك

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لنانسي عجرم على أنباء حملها بالطفل الرابع

منذ ساعتين و 5 دقيقة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

دونالد ترامب: "أنا أحب المساجد"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم