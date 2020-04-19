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بشكتاش يطلب تمديد إعارة محمد النني من أرسنال

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
طلب بشكتاش التركي التعاقد مع لاعب وسط منتخب مصر محمد النني نهائيًا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة

 
وقال علاء نظمي، مدير أعمال نجم منتخبنا الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي والمعار إلى نادي بشكتاش التركي، إن النادي التركي أبدى اهتمامه بتجديد إعارة محمد النني.

وأكد علاء نظمي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأمور في تلك الفترة غير واضحة بسبب تعليق النشاط ولكن النادي تعاقد مع مدير فني جديد وهو طلب تمديد إعارة النني وأكد أنه لاعب مهم".

وتابع: "لا أحد يعرف موعد عودة النشاط الرياضي، الأمور غير واضحة وننتظر عودة النشاط من أجل معرفة مصير النني سواء بتمديد إعارته أو عودته لآرسنال"

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