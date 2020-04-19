مشهد "خناقة رفاعي الدسوقي" من مسلسل "الأسطورة" يحقق سبقا في تاريخ الدراما (فيديو)





احتفل النجم محمد رمضان، بوصول مشهد له في مسلسل "الاسطورة" لـ ١٠٠ مليون عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وبذلك يعتبر أول مشهد يصل إلى هذا الرقم.ونشر رمضان المشهد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، معلقًا عليه: "الحمد لله لأول مرة في تاريخ يوتيوب مشهد يتخطى المائة مليون، مشهد خناقة رفاعي دسوقي ام بي سي مصر الاسطورة".يشار إلي أن مسلسل" الاسطورة "تم عرضه في عام ٢٠١٧ وحقق نجاح كبير، حيث انه تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض أولي حلقاته.