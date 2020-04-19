بلاغ للنائب العام ضد داليا البحيري لتطاولها على عمال اليومية والفقراء

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة داليا البحيري؛ لتطاولها على عمال اليومية والفقراء.





وقال سمير في بلاغة، إن المبلغ ضدها قد نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منشورا هاجمت فيه العمالة اليومية والفقراء بل وتطاولت عليهم وأهانتهم





وتابع صبري، أن المنشور سالف الذكر جاء فيه، ( ياااااريس، مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا، ناس محترمة كتير ولولا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي إحنا فيه، حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا !!! أولًا معظم المؤسسات الخيرية وبقول معظم مش كل بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة !!! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي !!! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم !!!! غير كده إحنا رايحين في داهية... ولحد دلوقتي ماشيين بستر ربنا ومجهودات الدولة العظيمة اللي اتعملت في الأول... بس والله العظيم ده شعب ملوش كتالوج ده لازم يتربط في رجل السرير مش يتحبس بس !!!! )).





وأضاف صبري: أن ما جاء بالمنشور، يشكل أركان جرائم إثارة الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد والتطاول على عمال اليومية والفقراء وإهانتهم.





وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم حافظة بالمستندات المؤيدة لبلاغه.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزرء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإتخاذ المزيد من إجرءت الاحترازية لمكافحة فيروس الكورونا.



