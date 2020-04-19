تعرف على رسالة وائل جسار للمصريين





ووجه عبر برنامج الإسكايب، مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، رسالة للشعب المصري قائلًا: " رسالتلي للجميع الجلوس المنزل والتزام تعليمات الجهات الصحية، الوباء خطير، وكل فرد في الأسرة غالي علينا، فيجب أن نلتزم بالجلوس في المنزل لتفادي المرض".



وأضاف: "يجب أن يكون لدينا أمل في الغد وأن يكون في مخيلتنا أفضل من اليوم وأتمنى من جميع المواطنين عدم الخروج إلا للضورة القصوى لأن الفيروس يفتك بالبشرية بشكل كبير.. كما أتمنى من الل تعالىه أن يقوينا وهي أزمة وستزول، ويجب أن نرضى بما قسمه الله لنا".



وأضاف قائلًا "قمت اليوم بكسر الملل مع أسرتي وقمت بتشغيل موسيقى أغاني لي ولفنانين آخرين وقمنا بالغناء جميعاً".



يشارك النجم وائل جسار بأوبريت جديد مع النجم محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والنجمة سميره سعيد والفنان والنجم التونسى صابر الرباعي، وهو كتابة دكتور مدحت العدل وتلحين عمرو مصطفي، وتوزيع نادر حمدي؛ وإخراج الكبير طارق العريان

أكد الفنان وائل جسار، أن الفن رسالة لا تقتصر في مضمونها على الأغانى الرومانسية والشعبية وغيرها بل هناك دور يقوم به الفنان وقت الأزمات والمحن من حيث دعم المجتمع والإنسانية خاصة خلال أزمة "كورونا".