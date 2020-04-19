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بول بوجبا يستقر على تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تردد في الآونة الأخيرة العديد من الأقاويل حول مستقبل النجم الدولي الفرنسي، بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد مع الشياطين الحمر.




تجديد تعاقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد

ووفقاً للصحفي الإسباني جويلم بالاغي، فإن النجم الدولي الفرنسي، بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد قرر تجديد تعاقده مع الشياطين الجمر، علماً أن عقده ينتهي في 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي.


وارتبط النجم الفرنسي صاحب الـ27 عاماً بالرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، وسط إهتمام ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان بالتوقيع معه.



يذكر أن بول بوجبا عاد الى مانشستر يونايتد في عام 2016 مقابل 105 مليون يورو، وخاض مع مانشستر اليونايتد 178 مباراة وسجل 34 هدفاً وصنع 40 آخرين.

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