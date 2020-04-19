بعد طرح البوستر الدعائي.. الجمهور يشيد بماغي بو غصن في "أولاد آدم"





وجاءت أبرز التعليقات كالتالي "‏ماغي مبينة بالصورة شخصية كتير غامضة و قوية غير باقي الشخصيات اللي ادتن متشوقة كتير لاحضر المسلسل.



مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

شوقت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن جمهورها بالبوستر الدعائي لمسلسلها الجديد الرمضاني "أولاد آدم".وعلقت ماغي، على صورة البوستر عبر تغريدة بحسابها الرسمي بموقع تويتر قائلة: ‏"ما في حدا برّا الخطيّة.. كلنا أولاد آدم".وأعرب متابعي ماغي عن اعجابهم الشديد بالبوستر واللوك الخاص بها في هذا العمل وأشادوا بالتغيير الذي ستقدمه ماغي من خلال مشاركتها في العمل.