بعد ظهورها مع عمرو أديب.. دينا الشربيني تتصدر تريند جوجل







وتحدثت الفنانة دينا الشربيني، خلال اللقاء عن مسلسها الجديد "لعبة النسيان والمقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.





وصرحت خلال الحلقة قائلة: "أنا مرعوبة من ردود أفعال المشاهدين على مسلسل «لعبة النسيان»، وأتمنى أن ينال إعجابهم لأننا بذلنا فيه مجهود كبير في ظروف صعبة"



وأضافت عن كواليس تصوير المسلسل "جميعانا خائفين جداً ونتخذ كل الاحتياطات ويتواجد معنا أطباء في اللوكيشن باستمرار، ولكن لا نستطيع أن نستخدم كمامات أثناء التصوير، فقط نحاول أن تكون بيننا مسافات كافية لعدم انتقال العدوى، ويتم الكشف على جميع العاملين باستمرار، والأرقام التي نسمعها عن الإصابات مرعبة جداً لذلك بصفة دورية يتم الكشف على الجميع وأصبحنا نخاف حتى من دور البرد.

.

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، قائمة مؤشرات تريند "جوجل" وذلك بعد ظهورها مساء أمس السبت في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.