حملات ليلية للتطهير والتعقيم بشوارع الدقهلية وقت الحظر (صور)

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية لكنس ونظافة الشوارع ورفع الأتربة والتطهير والتعقيم والتي تتم من خلال السيارات المكنسية.





ففي نطاق الوحده المحلية لحي غرب المنصورة تابعت السكرتير المساعد مساء، أعمال الكنس ورفع الأتربة والتطهير والتعقيم.





واستهدفت الأعمال، تطهير شوارع محمود شاهين، وسكة سندوب، ومحمد فتحي، والجمهورية، وميدان مشعل.





وفي نطاق مركزى المنصورة، وطلخا، تمت أعمال الكنس ورفع الأتربة بالمنطقة أعلى كوبري جامعة المنصورة، من صنية ميت خميس حتى بداية الطريق الدولي بالميدان والعودة.





وتأتي حملات التطهير، في إطار تفعيل تنفيذ قرارات وتوجيهات، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، بشأن الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واستغلالا لأوقات الحظر في رفع كفاءة الشوارع والميادين وتكثيف أعمال النظافة تحقيقا لرضا المواطنين وتوفير بيئة نظيفة وآمنة لهم.





وأوضح، استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين، على قدم وساق بجميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار الخطة الشاملة لكنس ورفع الأتربة وغسيل وتطهير الشوارع والميادين.





وبين محافظ الدقهلية، أن تنفيذ هذه الخطة يتم بشكل يومي واستغلال لأوقات الحظر من بعد الثامنة مساء ليتمكن القائمين على العمل من أداء مهامهم على أكمل وجه عملا على راحة المواطنين.





وفي سياق آخر كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة تنفيذ قراره بغلق شواطئ مدينة جمصه والشيخ زايد وتقسيم 15 مايو والمنصورة الجديدة وغلق الحدائق والمنتزهات العامة لمنع التجمعات خاصة خلال احتفالات شم النسيم.





وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومنع التجمعات والزحام في إطار منظومة القرارات التي صدرت للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.





وتفقدت السكرتير المساعد شواطئ المدينة يرافقها المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصة للتأكد من تطبيق قرار المحافظ بغلق الشواطئ، كما تفقدت عدد من الشوارع للتعرف على مدى الالتزام برد الشئ لأصله بعد أعمال شركات المرافق ببعض الشوارع.





ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير العام المساعد منال الغندور بالمرور على المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصه والتأكد من اتباع معايير الحماية والوقاية والإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من خطر الإصابة بفيروس كورونا والتزام العمال في كافة المنشآت الصناعية بارتداء أدوات الوقاية مثل الجوانتيات والكمامات وإستخدام مواد التطهير قبل وبعد العمل.





وأوضح محافظ الدقهلية أن تلك الإجراءات تأتى للحد من التجمعات والتي تعد ضمن التدابير الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.





وناشد محافظ الدقهلية جموع المواطنين بالالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة وإتباع جميع التعليمات والإرشادات والإجراءات الإحترازية