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آمال قطب تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في "عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

أعربت الفنانة أمال قطب، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "عمر ودياب"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المرتقب.

وقالت "قطب"، في تصريح لـ "الفجر الفني" إن ترشيحها جاء عن طريق أحد من الإنتاج، لافتة إلى أنها أحبت الشخصية التي تجسدها خصيصًا أنها كوميدية ولم تلعبها من قبل.

وتابعت قائلة: "أجسد دور بنت في حمام السيدات بالنادي وسوف تجمعني مشاهد بميرنا التي تجسد دور علي ربيع بعدما يتحول لبنت".

وأضافت أن كواليس المسلسل كانت رائعة وجميلة ومليئة بالضحك والهزار وانه لم يتم الانتهاء من تصوير حلقات المسلسل حتى الأن.

واختتمت حديثها قائلة: "لا توجد صعوبات واجهتنا أثناء التصوير واللوكيشن معقم بأكمله والجميع يرتدي الكمامات".

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" في اطار من الدراما الكوميدية، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من علي ربيع، مصطفى خاطر، أمال قطب، نهال عنبر، أحمد الشربيني، محمد محمود، نزار المغربي، تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر، إخراج معتز التوني.


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