سارة عادل لـ"الفجر الفني": محظوظة بمشاركتي في "النهاية".. وهذا ما تعلمته من "الاختيار"









وكان للفجر الفني حوارًا مع الممثلة الشابة سارة عادل، التى تحدثت عن تجربتها فى مسلسل "الاختيار"، كيف استعدت للشخصية في العمل، كواليس العمل مع يوسف الشريف في "النهاية" وأصعب المشاهد التى واجهتها أثناء التصوير وأمور كثيرة خاصة بها.



وإلى نص الحوار..



في البداية.. كيف جاء ترشيحك للدور في مسلسل الاختيار؟

تم ترشيحى من قبل مخرج العمل "بيتر ميمي"، فأنا اشتغلت معه من قبل، بالإضافة إلى وجود تشابه في الشكل بيني وبين زوجة الشهيد أحمد المنسي.





ما الذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟

عوامل كثيرة دفعتني للمشاركة في هذا العمل، يكفي أنه من إخراج الدكتور بيتر ميمي، ومن بطولة النجم أمير كرارة، بالإضافة إلى أنه عمل خاص ببطل وهو الشهيد أحمد المنسي، وهذا شيء يشرفني عندما أشارك فيه.





هل انتهيت من تصوير مشاهدك الخاصة بالمسلسل ؟

لم انتهي من تصوير مشاهدي، متبقي بضعة أيام على انتهاء التصوير.



كيف كان استعدادك لتجسيد شخصية منار زوجة الشهيد أحمد المنسي؟

شخصية منار زوجة أصيلة مصرية قوية، فكان الاستعداد لها من خلال مشاهدة الفيديوهات الخاصة بها، لمعرفة طريقة حديثها وتعبيرات وجهها، كما أننى ذهبت أيضاً إليها وتحدثت معها كثيراً وعرفت شخصيته أكثر في الواقع، بالإضافة إني قرأت عن الشهيد أحمد المنسي، لأنى أجسد دور زوجته فلابد أن أكون على دارية بشخصيته أيضاً.



كيف كانت كواليس العمل مع الفنان أمير كرارة؟

أمير كرارة من الفنانين المحترمين جدا، وأنا سعدت بالعمل معه، فهو شخص متعاون ومتواضع، وكان دائماً ينصحني ويشجعني.



ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟

لهذه اللحظة لا يوجد مشهد يوصف بأنه أصعب مشهد، ولكن في مشهد بين منار وهى بتكلم زوجها وهو مسافر، فكانت حزينة وهذا المشهد تتطلب مشاعر كثيرة حتي يكون واقعياً.



كيف أثرت هذه التجربة على شخصية سارة عادل؟

هذه التجربة أثرت في بشكل كبير، فأنا تعلمت من الشهيد أحمد المنسي أن هذه الحياة مجرد محطة وأنها ليست أهم شيء، فهو ضحى بحياته من أجل الشهادة والوطن، كما تعلمت من زوجة الشهيد القوة والإيمان بقضاء الله والصبر على الابتلاء، فهى إمرأة قوية بمعنى الكلمة كانت تكمن مشاعر حزنها وتحاول أن تعوض أولادها وتقوم بدور الأم والأب.



ماذا عن تجربتك في مسلسل "النهاية"؟

محظوظة جدا بمشاركتى في مسلسل "النهاية"، لأن هذه التجربة فريدة من نوعها حيث إنها الأولي في الخيال العلمي في مصر، كما أن العمل مع الفنان يوسف الشريف إضافة لأي ممثل، بالإضافة إلى دوري فهو مختلف وجديد ولم أقدمه من قبل، فحقيقى تجربة جميلة بكل المقاييس.





أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟

في شخصية "سليمة"، كل المشاهد تعتبر صعبة، لأنني نجسد أشياء خيالية غير واقعية، ومطلوب أن نقدم هذه المشاهد بصدق وأن نصدقها.



هل فيروس "كورونا" أثر على مشاهدك ..سواء في الاختيار أو في النهاية؟

لم تؤثر علي بشكل كبير في مشاهدي لأنني ملتزمين بالمشاهد وكنا حريصين على تعقيم وتطهير المكان قبل التصوير، ومهما كنت خائفة من الإصابة بالفيروس، فأنا ملتزمة بتقديم مشاهدي على أفضل وجه.



ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلي قلبك؟

أحب مسلسل "حواديت الشانزليزية"، حين جسدت فيه شخصية "نادية".





ما الشخصية التى تتمنى أن تقدميها خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى تقديم عمل كوميدي لأني أحب الكوميدي بشكل كبير.





كيف كانت بداياتك في مجال التمثيل .. ومن شجعك للدخول في هذا المجال؟

بدايتي كانت على مسرح الجامعة، ثم بعد ذلك ورشة الأستاذ خالد جلال، ووالدتي هى من شجعتني للدخول في مجال التمثيل، وانتقلنا للإقامة في القاهرة حتى يكون الأمر بالنسبة لي سهل.



مع من من الممثلين تتمني العمل معه خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى العمل مع منة شلبي، منى زكى، خالد النبوي.



ومن من نجوم الزمن الجميل كنت تتمنى الوقوف أمامه؟

كنت أتمنى الوقوف أمام عمر الشريف، عبد الحليم حافظ، سعاد حسنى.



في نهاية حديثنا ..ما طموح سارة عادل في مجال التمثيل؟

أتمنى أن أقدم أعمال أكون فيها سعيدة وفخورة بها وأن اقدمها بإتقان فأنا لا يهمني الكم، كل ما يهمني أن يكون العمل جيد وإضافة لى في مشواري الفني.













ممثلة موهوبة استطاعت أن تلفت الأنظار إليها خلال مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزية"، وهى الآن تعيش حالة من النشاط الفني، حيث تخوض السباق الرمضاني المرتقب، بمسلسلي "الاختيار، النهاية".