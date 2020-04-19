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عاجل| شاهد.. الفنان عمرو يسري: الإخوان بيصطادوا في المية العكرة.. وبلدنا ما بتسيبش أولادها (فيديو)

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

أعرب الفنان عمرو يسري، عن عدم توقعه لنشر البث الذي خرج به يناشد الرئيس السيسي لرجوع مصر قائلًأ: "مكنتش أتوقع أن البث ده ينتشر وصوتي يطلع للمسئولين بالسرعة دي وأنا بشكر كل من وقف جمبي وساعدني بكلامهم الإيجابي.. وشكرًا للرئيس السيسي، أنه طلب بمجئ الناس العالقين".

وأضاف خلال فيديو لايف قائلًا: "عاوز أقول كان الله في عون رئيسنا وشكر خاص للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمجرد معرفته قال لي متقلقش إحنا كلنا معاك".

وهاجم من جانبه الجماعة الإرهابية والقنوات التابعة لهم، قائلَا لهم: "من فضلكم لو انتم واخديني أداة للتفخيم واللي بيقول اني جاي عشان سد النهضة اكيد مش هاجي من مصر لأمريكا عشان أحضر مع الجاليات الأمريكية وأقف وسطهم، خلي اللوجيك يتكلم وحاولوا تتكلموا صح مش تاخدوا اللي انتم عاوزينه من الفيديو".

وأضاف: " أنا أتاجر بيا واتقال اني رايح مخصوص عشان أعمل الوقفة الاحتجاجية لمصر وفي الآخر مصر باعته.. أنتم مالك انتم مش حاسين بمصر ولا بمعاناة الشعب المصري، احنا بس اللي بنحس ببعض في مثل بيقول ادعي على ابني ولا حد يقول أمين اللي بيجيب سيرة مصر بحاجة رد فعلي بيكون قوي وعنيف تجاهه".

وأوضح قائلا: "أنا لا بحب أتكلم في سياسة ولا دين الدين لله والوطن للجميع، لكن كلنا عايشين مسالمين في بلدنا وحابين بعض بخيرنا وشرنا بكل حاجة، وده اللي خلاني أناشد الرئيس وأقولوا أنجدنا مش أنجدني لوحدي".

واختتم حديثه قائلا: "الراجل ده لازم نشكره وشوفوا عمل ايه لمصر وانجازاته معانا هو وشرطة بلدنا وسيطرة الجيش المصري والجيش الأبيض بتاعنا اللي زي الفل اللي بيعالجنا ومنهم ممرضة ماتت بسبب شجاعتها وحمايتنا حسوا شوية، وأتمنى لما أوصل مصر الناس اللي قابلتهم يجوا عندي مصر عشان يعرفوا أن بلدنا مبتسيبش ولادها لا في كورونا ولا حرب ولا إرهاب، ياريت تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا وعاوزه يوصل لكل الناس".

وطالب من جميع محبيه نشر الفيديو، لتفويت الفرصة على الجماعة الإرهابية التي وصفها بأنها تصطاد في الماء العكر، وتحاول أن تزايد على وطنيته.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2610353032577977&id=100008099167372

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